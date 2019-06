Franchissement d’une ligne blanche? Temps de parcage dépassé? Excès de vitesse? Non, rien de tout ça: une Uruguayenne a été verbalisée pour «beauté excessive»…

L’histoire révélée par le média local «El Telegrafo» est devenue virale. Elle a eu lieu durant l’après-midi du 25 mai dans la ville de Paysandú, à l’ouest du pays. Un agent de police a alors stoppé une conductrice. Puis il lui a remis un PV sur lequel on peut lire: «Imprudence dans la conduite – circulation sur la voie publique avec beauté excessive». Et si ce n’était pas assez clair le policier a ajouté: «je t’aime».

La sanction va tomber

On ne sait pas si l’«excessivement belle» conductrice a trouvé la manœuvre charmante ou lourdingue mais elle était déplacée. L’agent qui a profité de son uniforme et de sa position pour la draguer en subira les conséquences. La sanction possible va de la simple suspension à la perte de son emploi en passant par une réaffectation dans une autre municipalité, explique «El Telegrafo».

