Ce sont des images difficilement soutenables. On peut y voir un taureau complètement paniqué, qui court les cornes en feu, dans la nuit de vendredi à samedi à Sagunto en Espagne. Beaucoup de témoins de la scène ont pris des vidéos de l'animal, qui a finalement défoncé des barrières et s'est jeté dans une rivière en contrebas.

«Toro de fuego»

Le site espagnol «La Razon» précise qu'il s'agit d'un taureau qui s'est évadé de son enceinte pour une raison inconnue. Il s'agit de la tradition du «toro de fuego», pendant laquelle on attache des boules imbibées de produits inflammables aux cornes, tandis que le taureau court dans la ville et que les gens doivent l'éviter.

Tauromachie

Celui-ci s'est échappé du circuit fermé dans lequel se déroulait le festival de tauromachie de Sagunto, avant de défoncer les barrières sous le regard d'une foule nombreuse. Il est tombé dans la rivière Palancia où ses cornes se sont éteintes. Sont intervenus ensuite des pompiers et des éleveurs pour le tirer de là.

Sain et sauf

Les pompiers locaux ont réussi à le localiser à l'aide d'une caméra thermique et en éclairant le lit de la rivière jusqu'à ce que les hommes parviennent jusqu'à lui. Le maire de la ville, Darío Moreno, a expliqué sur les réseaux sociaux que l'opération a nécessité plus de neuf heures de travail, notamment pour éviter toute blessure à l'animal, qui a finalement été récupéré sain et sauf.