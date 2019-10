C'est une méthode comme une autre pour ne pas se faire reconnaître. Le problème, c'est que de réaliser plusieurs braquages avec le même masque permet aux policier de relier les affaires et, c'est le cas de le dire, de démasquer les coupables.

C'est ce qui est arrivé à trois mineurs à Masny, dans le Nord (F), raconte 20minutes.fr. Vendredi dernier, vers 19 h, un individu affublé du masque que porte le méchant dans le film d'horreur «Scream» fait irruption dans une boulangerie. Il menace la boulangère avec un couteau et repart avec la caisse et sur le vélo d'un client. Mais trois jours plus tard, deux friteries de la ville font l'objet de tentatives de braquage, à chaque fois par un homme portant le même masque.

La police a donc logiquement conclu qu'il s'agissait de la même bande et a rapidement interpellé trois mineurs, suspectés d'être les auteurs de ces agressions. Ils ont été mis en examen pour extorsion aggravée et placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur jugement. Comme quoi, pour eux, le «Scream» ne paie pas.

