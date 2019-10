Généralement, c'est plutôt au gamin embarqué par la police que l'on fait la morale. Mais les parents de celui-ci auront de la peine s'ériger en exemples. Lundi soir dernier, trois mineurs de 13 à 17 ans sont interpellés à Brest (F), dénoncés pour voir commis un vol dans une voiture. Le plus âgé reconnaît y avoir pris une paire de chlappes et des lunettes de soleil, raconte «Ouest France».

Il lui colle une baffe

Rien de bien dramatique, d'autant que le propriétaire de la voiture, qui a pu récupérer les objets dérobés, décide de ne pas porte plainte. Mais les trois jeunes sont tout de même emmenés au commissariat et leurs parents appelés pour venir les récupérer. Les deux premiers partis, arrive alors le père du dernier. Complètement ivre, il assène aussitôt une grande baffe à son fils, obligeant les agents à intervenir et à le placer en cellule de dégrisement. La police appelle alors la mère pour qu'elle vienne chercher ses deux hommes. Et elle débarque aussi ivre que son mari.

Les policiers ont fini par ramener tout ce petit monde à la maison. Mais tous devront revenir pour répondre de vol pour le gamin et d'ivresse manifeste pour les parents. Cela leur fera une sortie en famille.

Michel Pralong