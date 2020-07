Il trouve le rythme de la randonnée trop lent. Stéphane a donc opté pour le trail et s’entraîne sur les sentiers surplombant de crêtes entre Nendaz et Veysonnaz. Et le Val Piora, avec ses innombrables poissons et son lac aux eaux roses, n'étonne pas seulement les biologistes, mais fascine aussi les randonneurs.