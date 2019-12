Alors qu'elle lisait le dernier article en ligne de Tom Sietsema, son critique culinaire favori, une Américaine a découvert que son mari la trompait.

«Eh bien, Tom, votre dernière critique est illustrée par une photo de mon mari qui dîne avec une femme qui n’est pas moi», a-t-elle écrit sur le forum du journaliste, sur le site du Washington Post.

Et de poursuivre, visiblement pas démontée: «Une fois face à ces preuves photographiques, il a avoué avoir une liaison. J’ai juste pensé que vous seriez amusé d’apprendre le rôle que vous avez joué dans le drame. En ce Thanksgiving, je vous suis reconnaissante d’avoir dénoncé un infidèle.»

Le pauvre Tom Sietsema a répondu à la malheureuse en ces termes désolés: «S’il vous plaît, dites-moi que c’est une plaisanterie. Je détesterai savoir ce que j’ai fait.» Et de prévenir les clients trompant leur compagne: «Infidèles, prenez garde!»



L.S.

So, this popped up on my live online food chat today. Cheaters, take heed! pic.twitter.com/1LzQ6qS7Kb