Le musée d'Auschwitz a appelé le milliardaire américain du commerce en ligne Jeff Bezos à retirer de vente sur sa plateforme Amazon les livres antisémites pour enfants, datant de l'époque nazie. Le message a été posté sur twitter via le compte officiel du mémorial.

«Le champignon vénéneux»

La propagande nazie haineuse et antisémite virulente est mise en vente non seulement sur @AmazonUK mais aussi sur d'autres comptes comme @AmazonDE. «Ces livres devraient en être supprimés immédiatement», peut-on lire dans le message publié vendredi soir.

Hateful, virulently antisemitic Nazi propaganda is available for sale not only on @AmazonUK. Books by authors like Julius Streicher can be found also on @amazon & @AmazonDE.



Such books should be removed immediately. | @JeffBezos @AmazonHelp https://t.co/rxNWZj8iDs pic.twitter.com/viBjjZsYI5