Pour la première fois dans le canton de Vaud, la justice a prononcé une condamnation pénale pour un cas de «loverboy» lundi. Le Tribunal d‘arrondissement de Lausanne a ainsi infligé à un ressortissant roumain de 26 ans une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis, pour encouragement à la prostitution ainsi qu’une expulsion du territoire suisse de 8 années. Le prévenu était jugé pour avoir exploité sexuellement une compatriote de 22 ans à Lausanne après l'avoir séduite.

L'homme a été traduit en justice au terme d'une longue enquête, débutée en octobre 2018. Celle-ci a permis d'établir qu'il avait forcé sa victime à se prostituer dans une rue de la capitale vaudoise dès le mois d'avril de la même année. L'individu connaissait la jeune femme depuis de nombreuses années, et avait a débuté une relation avec elle en Roumanie lorsqu’elle était encore mineure, et lui âgé de 19 ans. Une fois sa confiance gagnée et un lien de dépendance relationnelle établi, il est parti en Allemagne avec elle et l’a contrainte à la prostitution.

Maintenant sa victime dans la peur et la rabaissant constamment, il l’a exploitée sexuellement à Lausanne durant l’année 2018, avant d'être interpellé en novembre. L'enquête a permis d'établir que le proxénète a maintenu sa victime dans la prostitution en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suisse. Il aurait également contraint deux autres prostituées roumaines à vendre leurs charmes à son profit en Autriche et en Allemagne.

L'individu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et va être expulsé dans son pays d'origine.