Le maire d'Osaka, la troisième plus grande ville du Japon, était tancé vendredi sur les réseaux sociaux pour avoir suggéré que les hommes devraient faire les courses durant la pandémie car les femmes, indécises selon lui, y consacreraient trop de temps. Le pays a décrété l'état d'urgence pour lutter contre le coronavirus.

Les autorités recommandent depuis lors aux habitants de faire leurs courses moins fréquemment et d'éviter d'y aller à plusieurs, pour limiter au maximum les contacts rapprochés.

Le maire d'Osaka a précisé que «les hommes foncent sur les articles qu'on leur a demandé [d'acheter, NDLR] et ils s'en vont. Donc, je pense que ce serait une bonne chose qu'ils fassent les courses, pour éviter les contacts humains» le plus possible. Il a ensuite admis que son analyse pouvait sembler désuète, mais il a affirmé qu'elle se vérifiait du moins dans sa propre famille.

Société conservatrice

Ses remarques sont «pleines de préjugés sur les femmes», dénonçait un utilisateur de Twitter, ajoutant qu'il y a des femmes «promptes» à la décision comme des hommes «indécis». «Est-ce qu'il croit que [les clients, NDLR] aiment prendre leur temps? Ils pensent aux menus et aux prix», commentait un autre.

D'autres internautes approuvaient toutefois le maire. «C'est vrai. Les femmes âgées en particulier sont toujours en train de bavarder, sans se soucier des courses» qu'elles sont en train de faire, estimait l'un d'eux.

La société nippone conserve une représentation traditionnelle des rapports hommes-femmes, ces dernières étant majoritairement vues comme responsables des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, quand bien même elles exercent une activité professionnelle. Le Japon était classé 121e sur 153 pays dans l'indice 2020 des inégalités entre les sexes du Forum économique mondial. (ats/nxp)