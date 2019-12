Un trentenaire a été jugé vendredi dernier à Besançon. Il était accusé d’exhibition sexuelle. Des faits qu’il n’a pas niés. En 2014, à Avenches (VD), il a reconnu «avoir abordé une dizaine de jeunes filles alors qu’il était au volant, prétextant demander son chemin, tout en se masturbant ou en exhibant son sexe», a relaté «L’Est Républicain».

Il avait été identifié grâce au signalement d’une adolescente qu’il avait abordée: elle avait relevé sa plaque d’immatriculation et l’avait dénoncé.

«Je n’étais pas au poste qu’il fallait»

Face à la justice, a expliqué le quotidien français, le prévenu a mis en avant la pression subie à l’époque dans son entreprise et un désarroi psychique passager. «Je n’étais pas au poste qu’il fallait, à l’âge que j’avais», a-t-il plaidé. «Que vous pétiez un plomb et que vous en colliez une à votre patron, on le comprendrait. Mais là, on ne comprend pas», lui a fait remarquer le président du tribunal.

L’homme était également inculpé pour détention de matériel pédopornographique. «D’innombrables images pornographiques, dont une centaine mettant en scène des mineures» avaient été retrouvées sur son ordinateur, a précisé «L’Est Républicain». Le trentenaire a également reconnu ces accusations mais a prétendu qu’il téléchargeait des données en vrac, «sans vérifier l’intégralité des photos ou vidéos».

Fiché comme auteur d’infractions sexuelle

Des justifications qui ont fait réagir la procureure: «Vous êtes le seul responsable de tout ça. Je rappelle que derrière ces photos, il y a des enfants réduits à l’état d’esclave sexuel, dont les vies sont foutues».

L’accusé a affirmé être depuis «rangé», «avec un nouveau job pour une prestigieuse société de luxe, une nouvelle épouse et un nourrisson». Il a assumé les faits mais a demandé que son nom ne subisse pas le «sceau de l’infamie» d’une inscription sur le fichier judiciaire automatisé français des auteurs d’infractions sexuelles. «Raté», a conclu «L’Est Républicain». Outre son inscription dans ce fichier, il a écopé de dix mois de prison avec sursis associés d’une obligation de soins.

R.M.