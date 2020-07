Dimanche, vers midi, à Lyon (F), des policiers en véhicule ont demandé à un automobiliste de s'arrêter pour procéder à «un contrôle routier classique», selon des sources policières, confirmant une information du journal régional «Le Progrès». Mais l'individu ne s'est pas arrêté.

«Il y a eu alors une petite course-poursuite et le véhicule s'est immobilisé plus loin et le conducteur est sorti, muni d'une hache, et s'est dirigé en direction des policiers en la brandissant. Les fonctionnaires ont riposté avec leurs armes de service», a-t-on expliqué.

Touché à un bras et à l'aine, l'homme, dont l'âge et le profil n'ont pas été communiqués, a été pris en charge par les pompiers, ont précisé pour leur part ces derniers.

(AFP/Le Matin)