Därstetten (BE)

La police cantonale bernoise a arrêté la mère présumée du nouveau-né retrouvé samedi dans un état critique à Därstetten (BE). Un homme a également été interpellé. La fillette avait été retrouvée enveloppée dans une couverture et couchée dans un carton.

Un porte-parole de la police a confirmé mercredi cette information du quotidien «Blick». Il a précisé que le Ministère public régional de l'Oberland bernois ne donnerait les raisons qui ont conduit à ces arrestations que si les deux personnes étaient placées en détention provisoire.

Dans un état critique

La police n'a pas non plus souhaité donner d'informations sur les liens entre l'homme arrêté et la femme qui a abandonné son bébé. L'enfant avait été retrouvé samedi matin par un particulier dans un atelier accessible au public. Il avait héliporté à l'hôpital dans un état critique. Son état de santé ne s'est pas détérioré depuis lors, a précisé la police.

Le Ministère public régional de l'Oberland a ouvert une enquête pour déterminer dans quelle mesure des infractions pénales pourraient avoir été commises. (ats/nxp)