Une chasse à l'homme était en cours mercredi au Canada pour retrouver deux Canadiens soupçonnés par la police d'avoir tué un Australien et sa petite amie américaine, et un autre homme que la police cherche à identifier.

Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, sont soupçonnés d'avoir tué l'Australien Lucas Fowler et sa petite amie américaine Chynna Deese en Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada.

Après avoir été aperçus dimanche en Saskatchewan (ouest) à bord d'un SUV Toyota RAV 4, la police croit qu'ils se trouveraient désormais dans la province voisine du Manitoba (centre).

We are asking the public that if you spot Kam McLeod or Bryer Schmegelsky to consider them as dangerous - take no actions – do not approach – and call 911 immediately. pic.twitter.com/RdhBNVr5im — BCRCMP (@BCRCMP) July 23, 2019

Région de marécages et de forêts

«Nous avons des raisons de croire qu'ils se trouvaient récemment dans la région de Gillam», près de la baie d'Hudson, a indiqué la police fédérale sur Twitter.

Un véhicule ressemblant à un SUV RAV 4 a été retrouvé incendié près de Gillam, ont indiqué mercredi des médias canadiens.

La région de Gillam est composée «de marécages et de forêts denses», parfois visitée par des ours polaires, a déclaré Dwayne Forman, maire de cette bourgade, sur la chaîne CBC.

«Une seule route y mène et permet d'en sortir», a-t-il précisé.

Dans un revirement, la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) a annoncé mardi que les deux Canadiens, d'abord considérés «disparus», étaient en fuite et qu'ils étaient désormais considérés comme «suspects» dans la mort de l'Australien, sa petite amie américaine, et d'un troisième homme non identifié.

#NorthernRockies - Mise à jour : L’enquête se poursuit sur les morts de Lucas Fowler et de Chynna Deese dans le nord de la Colombie-Britannique https://t.co/UUjg1smOz4 pic.twitter.com/Xe3GRq21Yl — GRCenCB (@GRCenCB) July 22, 2019

RCMP in British Columbia say that Kam McLeod and Bryer Schmegelsky are “no longer considered missing” and are now suspects in three murders in the province. Read the latest here: https://t.co/ZrAoKsrJ1T pic.twitter.com/PzF1PjTpPj — CTV News (@CTVNews) July 23, 2019

Véhicule incendié

Les corps sans vie du couple australo-américain, parti en voyage vers l'Alaska, ont été retrouvés le 15 juillet le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique, près du Yukon.

Quatre jours plus tard, le corps inanimé de l'autre homme, non identifié mais âgé d'une cinquantaine d'années, selon la police, a aussi été découvert, mais à près de 500 km du double homicide.

Le corps a été retrouvé non loin d'un autre véhicule incendié appartenant aux deux suspects.

«Armés et dangereux»

La police a prévenu qu'ils sont considérés comme «armés» et «dangereux». Ils «ont peut-être changé leur apparence et pourraient aussi être au volant d'un autre véhicule», a-t-elle dit.

La GRC a indiqué sur Twitter avoir déployé un certain «nombre de ressources dans la région de Gillam», où elle vérifie «plusieurs» renseignements.

«Si vous les voyez (...), appelez votre service de police immédiatement», a averti la GRC. (afp/nxp)