Nord : deux ados mettent un #Chat au micro-ondes, l'animal feule de douleur #spa https://t.co/6IZAl0fr5u — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) December 19, 2019

La Société protectrice des animaux (SPA) de Dunkerque (nord) a porté plainte mercredi pour des actes de cruauté sur un animal. En cause, une vidéo publiée sur Snapchat qui montre deux adolescents enfermer un chaton dans un four micro-ondes avant de l'enclencher, rapporte «La Dépêche». À force d'être relayées et partagées sur les réseaux sociaux, les images ont fini par atterrir entre les mains de la SPA, alertée par un internaute.

Dans cette vidéo d'une cruauté insoutenable, on peut voir le pauvre animal se débattre et l'entendre miauler de douleur. Les adolescents n'ont cependant pas poussé la torture jusqu'au point de non-retour. Secouru, le félin va bien et «reste d'une gentillesse inouïe», a fait savoir la SPA. De nombreuses personnes émues par le triste sort du jeune chat ont manifesté leur envie de l'adopter. Et mercredi, la boule de poils s'est trouvé une nouvelle famille.

La SPA de Dunkerque porte plainte après que deux adolescents ont mis un chaton au micro-ondes https://t.co/SzFLyWuNpQ pic.twitter.com/W10FISLKBd — BFMTV (@BFMTV) December 19, 2019

Quant à ses bourreaux, ils ont été identifiés et leurs noms ont circulé sur internet. Les deux adolescents et leurs familles ayant reçu des menaces, la SPA a lancé un appel au calme. Les jeunes tortionnaires risquent jusqu'à deux ans de prison et 30'000 euros d'amende.

joc