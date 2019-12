Voilà une conséquence inattendue des forts vents ayant balayé la Californie. La houle provoquée par cette météo violente a projeté une grande quantité d'Urechis unicinctus sur la côte.

Ces vers marins, consommés en Asie, ont une forme particulière qui explique aisément leur surnom de «poissons pénis».

Selon le biologiste Ivan Parr, les vers échoués se trouvent surtout sur une plage de Monterey, rapporte «Bay Nature».

This may just be the weirdest thing you've seen today!



Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. ???? But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT