L'enquête faisant suite à la découverte d’une femme morte dans un parc de dressage de chiens à Auboranges mercredi a livré de premiers éléments de réponse. La victime est bien décédée à cause des morsures de son chien, précise le Procureur général adjoint Raphaël Bourquin dans un communiqué.

Selon l'autopsie, la mort de la femme est survenue par hémorragie et a été induite par des blessures multiples et graves au niveau des membres supérieurs. Ces lésions sont le fait de l'animal, et il n’est en l’état apparu aucune lésion préexistante.

Des investigations, notamment médicales, sont toujours en cours afin de tenter de déterminer les circonstances exactes de la tragédie.

Pour l'heure, l’enquête se trouve au stade des investigations préliminaires et aucune procédure formelle n’est ouverte.