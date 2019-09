Le drame avait eu lieu en juin 2018 sur une départementale au niveau de La Cluse-et-Mijoux, dans le Doubs, tout près de la frontière neuchâteloise. Au matin, dans une légère courbe, avec le soleil en face, un automobiliste avait décidé de doubler une autre voiture. Un motard suisse, la quarantaine, circulait normalement sur sa voie, en sens inverse. Percuté frontalement, il était mort «quasiment sur le coup», relate «L’Est Républicain».

Un peu plus d’un an après, l’automobiliste s’est retrouvé devant les juges, à Besançon, pour répondre de ses actes. Les faits sont clairs: il n’aurait jamais dû entreprendre le dépassement. Il aurait dû voir le motard arriver. Et le dépassement a été effectué «malgré une ligne de dissuasion, qui autorise à doubler seulement les véhicules lents», note le quotidien français. Ce n’était pas le cas: la manœuvre était donc illicite.

«Pas un fou du volant»

«Mon client n’est pas un fou du volant. À 53 ans, malgré des trajets quotidiens il a tous les points sur son permis de conduire», a cependant plaidé son avocat. Le conducteur, a-t-il été précisé, n’avait pas d’antécédents et n’était pas sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.

Pour ce «manquement de sécurité et de prudence» aux conséquences tragiques, le procureur a requis deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme, explique «L’Est Républicain». Il n’a cependant pas été suivi. L’automobiliste a bien écopé de 24 mois de prison mais intégralement avec sursis. Son permis a également été annulé avec interdiction de le repasser avant trois mois.