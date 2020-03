Une mutinerie dans une prison de Bogota a fait 23 morts et 90 blessés, dont sept gardiens, samedi. Cela alors que la population de la capitale colombienne est confinée pour cause de Covid-19, selon des sources officielles.

La pandémie a contaminé 231 personnes en Colombie et y a fait deux morts à ce jour. La ministre de la Justice, Margarita Cabello, a attribué dimanche ces graves troubles à une tentative d'évasion.

«Il y a eu hier soir (samedi) une tentative massive d'évasion criminelle au centre pénitentiaire La Modelo et des mutineries dans plusieurs centres pénitentiaires du pays. Le résultat de la tentative d'évasion à La Modelo a été 23 détenus tués», a déclaré Mme Cabello à la presse.

