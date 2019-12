La Garde civile espagnole cherchait toujours à comprendre jeudi comment un Britannique et ses deux enfants se sont noyés sous les yeux de la maman la veille de Noël dans la piscine d'une résidence touristique du sud de l'Espagne.

«La fillette se baignait. Elle a eu du mal à sortir de l'eau. Son père et son frère se sont jetés dans la piscine pour la secourir mais tous trois se sont noyés. Un employé de la résidence a sorti les corps de l'eau», a déclaré un porte-parole de la Garde civile.

La mère des deux enfants a assisté à la scène, qui a pu être reconstituée grâce à son témoignage et celle de cet employé, a-t-il ajouté. «Ce que nous cherchons à savoir, c'est pourquoi ils n'ont pas pu sortir de l'eau», a expliqué le porte-parole.

La petite fille avait neuf ans, son père 52 ans et le frère, qui avait la nationalité américaine, était âgé de 16 ans. La famille était en vacances dans le club La Costa World de la ville côtière de Mijas, près de Malaga.

#Mijas ???? La Guardia Civil autoriza la reapertura de la piscina del Club La Costa World en la que fallecieron un hombre y sus dos hijos. ? @fernandotorresu @JuanCanoSUR @alvaro_frias https://t.co/5p6KdOKpJy — Diario SUR (@DiarioSUR) December 25, 2019

L'alerte avait été donnée le mardi 24, quand l'adulte et les deux enfants étaient encore dans la piscine mais les secouristes dépêchés sur place n'ont pu les ranimer. Une autopsie devait être réalisée jeudi et les enquêteurs «n'écartent aucune hypothèse», selon le porte-parole. Une de ces hypothèses est que la fillette ait été aspirée par le système d'épuration et les enquêteurs ont examiné le filtre, a-t-il poursuivi.

Cependant la petite piscine était rouverte jeudi, selon les images de la télévision nationale. Sur Facebook, La Costa World affirme que la Garde civile «a donné son autorisation formelle pour rouvrir la piscine, n'ayant rien trouvé à redire concernant la piscine ou les procédures en place».

(afp/nxp)