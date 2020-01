Le métier d'urgentiste à Naples n'est pas une cinécure. Depuis le début de l'année, cinq agressions graves ont été enregistrées dans les services d'urgences de la ville. Au point que les milieux médicaux songent dorénavant à faire appel à l'armée pour faire régner l'ordre et le calme dans ces endroits de soins.

Ambulance en otage

Dans le dernier des cas, des adolescents ont pris en otage des infirmiers et un médecin à bord d'une ambulance pour aller porter secours à un de leur camarade qui s'était foulé l'articulation du genou. Cet acte de violence pour une peccadille constitue hélas la chronique quasi quotidienne des services au contact direct de la population.

Trois médecins sur quatre

Cités par le journal «Les Echos», les syndicats dénoncent «la détérioration des conditions de travail avec des moyens de plus en plus réduits». Le manque de personnel et de lits augmente la frustration des patients qui se transforme en colère. Dans le sud du pays, pauvre en infrastructures, «ce sont près de trois médecins et infirmiers sur quatre, tous services confondus, qui ont été la cible d'insultes ou de coups de la part des patients ou de leurs proches.»

Des auteurs impunis

Le médecin Manuel Ruggiero, fondateur de l'association «Personne ne touche à Hippocrate », se fait aujourd'hui le porte-parole de l'exaspération de ses collègues. Il demande que les forces de l'ordre, y compris les militaires si nécessaire, assurent la sécurité du personnel hospitalier. Une revendication partagée par l'ordre national des médecins. «Nous n'avons plus peur de rien désormais vu la gravité de la situation, explique Manuel Ruggiero. Mais le problème est le sentiment d'impunité des auteurs de ces violences ».

Caméras de surveillance

Pour l'instant, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'entrée en service, le 15 janvier prochain, de caméras de surveillance sur les ambulances directement reliées aux services de police. Pas encore à la troupe, mais c'est un début...

E. F.