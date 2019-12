L’agence Associated Press, «USA Today» et l’université Northeastern de Boston tiennent depuis 2006 une base de données sur les tueries de masse aux États-Unis. Le verdict pour 2019 vient de tomber et il s’agit d’un triste record: il n’y en avait jamais eu autant. Peut-être même depuis les années septante.

Une tuerie de masse est définie comme une attaque qui occasionne au moins quatre morts, sans compter le ou les assaillants. Il y en a eu 41 sur le sol américain cette année, soit une tous les neuf jours environ. C’est plus que le record, 38, qui datait de 2006. Et, selon des recherches, note «USA Today», ce serait même du jamais vu depuis les années septante.

33 avec des armes à feu

Du côté du nombre de morts, les 41 cas recensés ont occasionné 211 victimes. Un chiffre élevé mais moins lourd qu’en 2017, avec 217 défunts. Cette année-là cependant, la pire tuerie de masse de l’histoire du pays avait pesé lourd dans les statistiques: 58 victimes dans le massacre perpétré à Las Vegas.

Ces nouvelles données ne risquent pas de calmer le débat américain sur les armes. D’autant que 33 de ces 41 tueries ont été commises avec des armes à feu – les autres ont été perpétrées avec des couteaux, haches, et dans deux cas, précise «USA Today», une personne a volontairement mis le feu à un mobile-home pour assassiner ses occupants.

Tueurs et victimes se connaissent

Ce recensement a aussi l’intérêt de montrer une réalité plus nuancée que l’image que l’on peut avoir d’une tuerie de masse. La pire a eu lieu début août, avec un tireur semant la mort dans un supermarché d’El Paso, au Texas: 22 victimes. Mais ces tragédies qui défrayent la chronique ne sont pas majoritaires: ils représentent 9 cas sur les 41 enregistrés.

La majorité des tueries de masse, 33 pour 2019, ont lieu dans des lieux privés: logements, clubs, bureaux. Avec «des tueurs qui connaissaient leurs victimes: famille, collègues, gangs», résume «Le Monde».

416 shootings de masse

Après des époques marquées par les tueurs en série, par des fusillades dans des écoles ou par le terrorisme, les États-Unis connaîtraient désormais selon certains spécialistes «l’âge des tueries de masse», note le quotidien français. Qui cite une étude de 2015 affirmant que «les tueries de masse sont contagieuses et donc sujettes… aux épidémies. Ces travaux expliquent que chaque événement accroît un peu plus la probabilité d’une prochaine tuerie dans les treize jours suivants.»

Souvent cité comme référence, le site the Gun Violence Archive recense de son côté les «mass shootings», soit les tueries de masse perpétrées avec une arme à feu. Avec des critères différents: il s’agit de cas avec au moins quatre personnes touchées, mais pas forcément décédées. Reste que ces données confirment la même tendance. Gun Violence Archive a dénombré 416 shootings de masse cette année. Bien plus qu’en 2018: 337. En 2017: 346. Ou en 2016: 335.

Renaud Michiels