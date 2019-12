Vers 19 heures jeudi dernier, une femme de 32 ans se promenait dans la nature dans la péninsule de Palos Verdes, au sud de Los Angeles. Occupée sur son smartphone, cette femme ne regardait pas vraiment où elle mettait les pieds. Et elle est tombée d’une falaise.

La malheureuse a fait une chute de quelque 30 mètres et a atterri au bord d’une rivière. Elle a eu la chance de survivre à cette terrible chute mais est restée 13 longues heures seule sur place. Ce n’est en effet que le lendemain vers 8 heures qu’un randonneur a entendu ses appels à l’aide et a averti les secours.

Beaucoup de chance

Le Los Angeles Sheriff’s Department a publié dimanche une vidéo du sauvetage de la jeune femme, mené par hélicoptère.

VIDEO: Palos Verdes, fall from 100’ cliff. #LASD Air Rescue 5 on scene working with @LACoFDPIO ground crews inserting LASD SEB Tactical Medics to conduct a hoist rescue. Patient was treated and airlifted to trauma center. @lacfd pic.twitter.com/EobIvem3YR