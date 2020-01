Un incendie a ravagé samedi un bâtiment de l’établissement Animal Contact, à Sury-aux-Bois, dans le Loiret. Il était occupé par onze chiens. Malgré l’intervention des pompiers, aucun n’a survécu, relate «La République du Centre».

Spécialisée dans la mise en scène animalière, Animal Contact possède des chats, cerfs, sangliers, singes ou encore des loups. Ses animaux «tournent» depuis longtemps pour des fictions comme pour des publicités ou campagnes.

Hommage sur Facebook

Le feu s’est déclaré samedi vers 19 h 45. 37 pompiers ont été dépêchés sur place et leur intervention a duré environ trois heures, explique le quotidien français. Mais «malgré la réactivité de l’équipe et l’intervention efficace des pompiers, aucun chien n’a pu être sauvé», a indiqué la dresseuse animalière et fondatrice d’Animal Contact Muriel Bec sur Facebook.

«Nous avons perdu nos amis, nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons partagé tellement de belles aventures», écrit-elle encore, en publiant les photos des onze chiens disparus. «Nous souhaitons leur rendre hommage une dernière fois. My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum, Sybelle, Houba, Fripouille, Beebop, O’Tuche, Lobo, Ninja: vous allez nous manquer terriblement et nous ne vous oublierons jamais.» Un ibis et un faucon ont également péri dans les flammes.

De «La Famille Bélier» aux «Vétos»

Les animaux d'Animal Contact, note LCI, étaient au générique de films tels que «La Famille Bélier», «Donne-moi des ailes», «L’école buissonnière» ou «Belle et Sébastien». Ils sont actuellement à l’affiche du film de Julie Manoukian «Les vétos», avec Clovis Cornillac et la Valaisanne Noémie Schmidt.

R.M.