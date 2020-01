Les autorités indonésiennes offrent une récompense à quiconque pourra venir en aide à un crocodile marin ayant un pneu de moto coincé autour du cou - et survivre à l'expérience.

Le courageux chasseur de crocodile touchera une somme en liquide non précisée. Le reptile mesure quatre mètres de long.

Indonesia Offers Reward for Plucking Tyre Tangled Around Giant Crocodile’s Neck for Years https://t.co/d0TYJjTuqa pic.twitter.com/7Qey6nHvV9