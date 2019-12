Il y avait un brouillard à couper au couteau, vendredi dernier, dans le comté texan de Lubbock, aux Etats-Unis. Une équipe télé de la KCBD, filiale du réseau NBC, avait planté sa caméra sur les lieux d'un carambolage, survenu en fin de matinée, aux abords de l'aurotoute 84, lorsqu'un camion fou, probablement surpris par le manque de visibilité, s'est déporté à grande vitesse sur le côté pour éviter les véhicules accidentés sur la chaussée.

Emporté, le camion s'est alors lourdement renversé alors que les secours qui se trouvaient sur sa trajectoire courraient pour sauver leur vie. Le camion s'est immobilisé à quelques centimètres de la caméra, relatent les médias locaux.

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD had a crew filming as a semi crashed into the pileup on Highway 84, hitting one DPS trooper and pinning another person inside a truck. Both people were taken for medical treatment and are expected to survive their injuries. https://t.co/xb48usLmz4