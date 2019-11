La Cour d'assises criminelles de Lugano a condamné jeudi soir un couple de ressortissants italiens qui résidait dans la région de Bellinzone à quinze et treize ans de réclusion. Mari et femme ont été reconnus coupables d'abus sexuels répétés et viol sur leurs enfants.

Durant dix ans

Le couple est incarcéré depuis 2016. Les abus ont eu lieu sur une période de dix ans. C'est la fille du couple diabolique qui a finalement eu le courage de dénoncer ses parents. Mari et femme, aujourd'hui âgés de 50 et 45 ans et actuellement en procédure de divorce, ont également été reconnus coupables de pornographie dure.

En 2006, dès leur arrivée au Tessin en provenance du nord de l'Italie, le couple a commencé à abuser de ses deux enfants, une fillette alors âgée de trois ans et son frère de sept. La famille qui vivait dans un petit village de la région de Bellinzone, habitait une villa isolée, entourée d'un grand jardin, clôturée et flanquée de mesures de protection.

Les abus sont donc passés inaperçus. C'est la fille des prévenus, placée dans un foyer par sa propre mère qui la jalousait, qui a enfin eu le courage de tout raconter aux éducateurs.

La mère demande pardon

Le cas, considéré comme le plus grave qui ait jamais eu lieu dans le canton, a suscité une vive émotion au Tessin. Dans son acte d'accusation, la procureure Marisa Alfier a indiqué une centaine de cas d'abus sexuels de la part des deux parents et un viol commis par le père contre sa fille adolescente.

Père et mère, a rappelé la procureure dans son réquisitoire, ont utilisé leurs deux enfants comme des «objets sexuels voués à leur plaisir» et même si la mère a demandé pardon de ses actes, durant les dix années de l'horreur vécue par ses enfants elle n'a jamais rien fait pour les protéger. Elle a au contraire satisfait en tout et pour tout les pulsions perverses de son mari.

La cour a largement suivi les requêtes de l'accusation qui avait demandé quinze ans de réclusion pour l'homme et quatorze ans et demi pour sa femme. Celle-ci a bénéficié d'une légère remise de peine pour le repentir exprimé et sa collaboration durant l'enquête. La défense avait plaidé pour des peines ne dépassant pas six ans de réclusion. (ats/nxp)