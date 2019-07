Plus de six mois après le décès de David Dowell, sa famille cherche toujours des réponses. Cet Australien du Queensland, père de trois filles, s’est rué à l’hôpital en décembre dernier, dans un état terrible. Selon sa famille, détaille «The Independent», il s’était mis à «vomir de la bile verte, son urine était devenue noire» et du liquide lui avait coulé dans l’estomac. Tellement «qu’il avait l’air d’être enceint de six mois».

Le malheureux souffrait en fait d’une infection aux salmonelles. Et il n’avait pas survécu: David Dowell est mort lors d’une opération. Or, selon ses proches, il est décédé dix jours après une soirée durant laquelle on l’a mis au défi d’avaler un gecko…

Témoignages contradictoires

L’a-t-il mangé? La famille sait que le pari a bien été lancé. Mais n’a pas de certitudes sur le reste. «On n’a pas de preuve», résume la sœur du défunt Hannah dans le «Brisbane Times». Elle raconte avoir recueilli des témoignages contradictoires. «Oui, je l’ai vu le manger», a affirmé un participant à la soirée. «Non, je ne l’ai pas vu», l’a démenti un autre.

Quoi qu’il en soit Allira, la compagne du défunt, a raconté l’hypothèse de l’ingestion d’un gecko à un médecin. Qui lui a dit que si c’était le cas, ça pouvait être la cause de la souffrances et de la mort de David Dowell.

Le «type qui a bouffé le gecko»

Une affirmation confirmée par le professeur de l’Université de Queensland Mark Turner. Il a expliqué au «Brisbane Times» que de nombreux animaux peuvent être porteurs de salmonelles: tortues, serpents, grenouilles ou geckos. «Si le gecko a été mangé, puis digéré, il est possible que ça ait libéré les salmonelles. Mais je n’avais jamais entendu rien de tel auparavant», a-t-il commenté.

L’enquête n’est pas bouclée, notent les médias locaux. En attendant, l’atroce et absurde histoire s’est évidemment répandue. Et la famille doit endurer une seconde douleur, voir leur proche décédé réduit au «type qui a bouffé le gecko», raconte en substance «The Independent».

«Je ne veux pas qu’on se souvienne de lui comme ça. Je veux me souvenir des moments heureux», lâche sa compagne sur 7News.

