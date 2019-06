La scène est surréaliste: sur des images enregistrées mercredi soir dans le quartier de l'Opéra, à Paris, on peut voir un scootériste perdre le contrôle de sa machine. Et foncer sur des piétons en train de traverser la route sur un passage clouté, au croisement du boulevard des Capucines et de la place de l'Opéra.

C'est un cycliste qui a filmé la scène violente où l'on assiste à l'accident. On ne sait pas à l'heure qu'il est dans quel état se trouvent les victimes.

Aucune information n'a été communiquée par la Ville de Paris.

(Le Matin)