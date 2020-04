Dimanche 12 avril, vers 16 heures, quatre jeunes de 17 à 19 ans, trois Suisses et un Kosovar, jouaient au basket dans le complexe scolaire de Mühlematten, à Villmergen (AG). Six autres jeunes seraient alors arrivés et une dispute entre les deux groupes aurait éclaté, communique ce lundi la police cantonale argovienne. L'un des nouveaux venus aurait alors sorti un pistolet et tiré plusieurs coups de feu puis les quatre joueurs de basket ont été agressés à coups de battes de baseball. Des couteaux auraient également été sortis.

Les agressés se sont vigoureusement défendus et leurs assaillants ont abandonné et se sont enfuis. Plusieurs témoins de la scène ont appelé la police, qui est arrivée sur place avec de nombreuses patrouilles. Mais il n'y avait plus personne. Des recherches à grande échelle ont été lancées afin de retrouver les protagonistes.

Arme dans le ruisseau

Un peu plus tard, les quatre basketteurs sont revenus, l'un ayant une égratignure à la tête, recousue à l'hôpital et un autre des blessures légères au visage. Ils ont expliqué avoir réussi à arracher le pistolet de l'un des agresseurs, arme que la police a retrouvée dans un ruisseau voisin.

Les agresseurs sont toujours introuvables et les causes de la bagarre ne sont pas établies pour l'instant . La police cantonale mène les recherches et le procureur de Muri-Bremgarten a ouvert une enquête pénale.

Michel Pralong