L'état de santé d'une artiste patineuse, grièvement blessée mardi lors d'une répétion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), à Lausanne, est en «légère amélioration», a annoncé jeudi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.

«Nous avons été informés qu'il y a une légère amélioration de la situation, elle est stable en ce moment, la nuit s'est bien passée», a déclaré Thomas Bach lors d'une conférence de presse.

«Nous sommes en contact avec le comité d'organisation et avec l'hôpital pour être au courant de sa situation. Bien sûr, nous lui souhaitons le meilleur et on essaie aussi d'encourager la famille», a-t-il ajouté.

Chute de 5 mètres

La jeune femme, de nationalité russe, âgée de 35 ans et domiciliée en Allemagne, a fait mardi une chute «d'une hauteur de 5 mètres dans la patinoire de la Vaudoise aréna, à Malley», où se déroulera jeudi soir la cérémonie d'ouverture des JOJ, avait précisé mercredi la police du canton de Vaud.

La police avait ajouté que la vie de l'artiste était «en danger».

La patineuse était tractée par un système d'anneau en métal relié par un câble à un moteur fixé au plafond de la salle.

«Pour une raison que l'enquête devra déterminer», la jeune femme a subitement perdu l'équilibre et chuté sur la glace d'une hauteur d'environ 5 mètres", avait précisé la police. (afp/nxp)