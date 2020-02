L'«artiste» contestataire russe Piotr Pavlenski, 35 ans, a été mis en examen mardi dernier pour son rôle dans le scandale des vidéos sexuelles qui ont poussé Benjamin Griveaux à renoncer à la mairie de Paris. Un énième déboire pour celui qui avait déjà été condamné pour avoir incendié la façade d'une succursale de la Banque de France en 2017, l'année de son arrivée en tant que réfugié politique.

Mais avant de fuir la Russie, l'agitateur a signé un dernier coup d'éclat, rapportent plusieurs médias russes, relayés par «Le Parisien». Selon eux, l'affaire a débuté le 31 octobre 2016, juste avant le départ de Pavlenski pour la France. Avec deux acolytes, l'«artiste» aurait alors roué de coups un jeune acteur d'un théâtre qu'il fréquentait, le tout capturé par une caméra de vidéosurveillance.

But du passage à tabac: venger une jeune actrice, l'ex-petite amie du tabassé, qu'elle accusait de violences.

Vêtements lacérés et doigt coupé

Soupçonnée d'être à l'origine de l'incident et interrogée par la police, la jeune femme se serait rendue quelque temps plus tard au domicile de Pavlenski et de sa compagne de l'époque afin d'être mise en relation avec son avocat. Elle y serait retournée le 3 décembre 2016 au soir, pour en ressortir avec les vêtements lacérés et un doigt coupé. Une plainte sera déposée le lendemain.

Pavlenski expliquera n'avoir pris connaissance de la plainte que le 14 décembre suivant, affirmant être victime de délation et que les autorités avaient trouvé là une raison pour l'incarcérer. Selon lui, la jeune actrice cherchait un «contact sexuel» autant avec son ex-compagne qu'avec lui depuis des mois, ce qu'elle aurait d'ailleurs obtenu.

L'«artiste» quittera la Russie avec son ex-compagne et leur deux filles quelques jours plus tard pour trouver refuge en France.

J.Z