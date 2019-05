Une femme de 35 ans, résidente de Hawaï partie en randonnée et disparue depuis plus de quinze jours, a été retrouvée vivante au fond d'un ravin dans l'archipel américain, après un vaste élan de solidarité ayant permis de la localiser.

NEW: Amanda Eller, a 35-year-old yoga instructor missing 16 days in the Makawao Forest Reserve on Maui, Hawaii, has miraculously been found alive, a family friend confirmed to @ABC News. https://t.co/1c08k3VyQe pic.twitter.com/VGawxKHFJ9