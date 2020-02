Il ne faut jamais perdre espoir. Pourtant, Debra McKenna pensait ne jamais revoir ce bijou. La dernière fois qu'elle l'avait eu au doigt, c'était en 1973. Offerte récemment par son fiancé à qui elle appartenait auparavant, cette bague de collège était trop grande pour le doigt de cette jeune femme de 16 ans. Alors, elle avait enroulé du fil autour de son annulaire pour la faire tenir.

Ce jour d'automne, elle s'était rendue dans les toilettes d'un grand magasin de Portland (Maine) et, pour ne pas mouiller le fil autour de son doigt, elle l'avait retiré ainsi que sa bague pour se laver les mains. Puis elle était sortie, la laissant là. Quelques instants plus tard, se rendant compte de son oubli, elle était retournée dans les WC, mais la bague n'était plus là. «J'ai laissé mes coordonnées au magasin, mais je n'ai jamais eu de nouvelles, témoigne-t-elle aujourd'hui au «Bangor Daily News». J'ai hésité avant d'avouer la chose à mon fiancé, de peur qu'il ne se fâche, mais il m'a dit: «C'est juste une bague». Il a été cool.» Le couple s'est ensuite marié en 1977, sans plus penser à cette histoire.

Une surprise dans un colis

L'histoire aurait pu se terminer là. Mais la semaine dernière, Debra McKenna reçu un colis par la poste dans sa maison de Brunswick, située à quelques kilomètres de Portland. Dedans, elle a découvert cette fameuse bague. Stupéfaite, elle l'a été encore plus lorsqu'elle a appris où elle avait été retrouvée: à plus de 6000 kilomètres de là!

C'est un chercheur de métaux amateur de 38 ans qui l'a découverte... dans une forêt proche de Turku, en Finlande. En janvier dernier, raconte le journal «Ilta Sanomat», il était là avec son casque et son détecteur, lorsque qu'il a reçu un signal assez fort. Il a alors creusé jusqu'à une vingtaine de centimètres de profondeur avant de dénicher ce bijou. Il a été très heureux car, habituellement, dit-il, il ne trouve que des capsules de bouteille et des déchets.

Inscriptions sur la bague

Examinant l'objet, le Finlandais y a vu une inscription, «Morse High School», une date, «1973» et des initiales, «S. M.». En cherchant sur Internet, il a trouvé qu'il s'agissait d'une école du Maine, aux États-Unis, qu'il a alors contactée via sa page Facebook. Grâce à l'année et à la liste des étudiants diplômés en 1973 qui recevaient une telle bague en quittant l'école, l'établissement a pu déterminer qu'elle devait appartenir à un certain Shawn McKenna. Celui-là même qui avait offert ce bijou il y a 47 ans à celle qui allait devenir sa femme quelques mois plus tard, Debra Mc Kenna.

Comment ce bijou égaré à Portland en 1973 a-t-il pu se retrouver dans une forêt finlandaise? Mystère. Car même si Shawn s'est bien rendu dans ce pays, ce n'était pas dans cette région et, surtout, c'était près de 20 ans après la perte de la bague. Shawn ne saura jamais qu'elle a été retrouvée, car il est décédé en 2017, des suites d'un cancer. Il aura vécu plus de 40 ans avec Debra. Ils ont eu trois enfants et, bientôt, un troisième petit-enfant.

Un signe de son mari

«J'ai beaucoup pleuré en revoyant cette bague et en pensant que quelqu'un s'était donné la peine de me retrouver pour me la rendre», a confié Debra au «Bangor Daily News».

Elle n'a pas encore pu parler à ce Finlandais, mais ce dernier a déjà reçu de la part de l'association des anciens élèves de Morse High School un chandail à capuchon aux couleurs de l'école.

Autre coïncidence troublante dans cette histoire, c'est que le nom de la mascotte de cette école, écrit également sur la bague, est «shipbluiders», soit les constructeurs de bateaux. Et que le Finlandais qui l'a retrouvée est... constructeur de bateaux. «Shawn me disait que les coïncidences n'existent pas», dit Debra. Selon elle, il essaie peut-être aujourd'hui de lui faire passer un message, à elle qui a été à la dérive depuis la mort de son mari. «Il me dit de me ressaisir, de commencer à profiter du reste de ma vie.»

Michel Pralong