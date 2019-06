Ex-fonctionnaire de l'État de Vaud, le quinquagénaire est renvoyé pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et contrainte sexuelle aggravée, voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et violation d’une contribution d’entretien. Les faits retenus par le Ministère public sont gravissimes et, du reste, jugés par un tribunal criminel (une présidente et quatre juges). Le père risque gros.

Accusations gravissimes

Selon l'accusation soutenue par le procureur Anthony Kalbfuss, entre juin 2015 et octobre 2016, lors des droits de visite, le papa aurait commis pendant l'exercice de son droit de visite et à de nombreuses reprises des abus sexuels sur son enfant dès l'âge de 6 ans: caressée sur ses parties intimes, forcée à sentir son pénis nu, obligée de lui prodiguer des fellations, entravée par du ruban adhésif (bras, jambes, yeux, bouche), étranglée, contrainte à se doucher avec son père, contrainte à le regarder éjaculer dans un paquet de biscuit destiné à son goûter. Des accusations qui font frémir, si elles devaient être avérées.

Tentative de renvoi

Ce procès, déjà ajourné en janvier 2018 pour procéder à une expertise de crédibilité de l'enfant, a bien failli être renvoyé ce lundi matin. L'avocat de la maman de la fillette, Me Bertrand Gigax, a requis l'audition de l'inspecteur qui a procédé à son interrogatoire et rendu un rapport de 86 pages. De même que l'audition de la représentante Lavi (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions) qui a entendu la petite. Deux demandes déjà faites à la Cour par écritures avant la tenue de cette reprise d'audience et toujours balayées. Les juges ont suivi la ligne et conclu, sans surprise, au rejet.

Transfert indirect

La matinée a été consacrée aux experts, l'instruction ayant déjà été effectuée lors de l'audience de janvier 2018. Premier intervenant, un chef de laboratoire du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) est venu à la barre pour étayer la présence de traces de sperme retrouvées sur le doudou et la housse de duvet de la fillette. «Si ça a été lavé, c'est compliqué ou alors il s'agit de transferts indirects.» S'agissant de l'éventuelle présence d'ADN de l'enfant sur les échantillons de scotch, certains en contenaient, d'autres pas. A noter qu'ils utilisaient ce même ruban adhésif pour faire des bricolages ensemble. Et que, là aussi, un transfert indirect reste possible. Le spécialiste s'est montré extrêmement prudent dans ses conclusions.

«Faux souvenirs»?

Enjeu majeur de cette affaire que la défense estime polluée par la mère et moult intervenants: la crédibilité de la fillette. Entendue longuement, l'experte judiciaire conclut à une crédibilité élevée qu'elle a toutefois nuancée. «La petite remplit bon nombre des 19 critères exigés par le protocole d'analyse SVA (Statement Validity Assessment). Elle ne peut pas inventer cela, mais elle peut être amenée à créer des faux souvenirs. L'analyse doit être prise avec réserve si elle est entendue à plusieurs reprises (ndlr: ce qui a été le cas). Ces interactions entravent le protocole. Je suis dans l'incapacité de trancher.»

Le second à être entendu à la barre, expert mandaté par la maman, a été beaucoup plus catégorique. «Ses propos n'ont pas pu être suggérés. Et le conflit parental ne grève pas sa crédibilité. Elle rapporte clairement une expérience vécue. Le scotch, les gestes d'étranglement, la taille du sexe de son papa...» Pour ce second expert, la petite est hautement crédible.

Le procès se poursuit. (Le Matin)