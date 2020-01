Grosse frayeur ce vendredi matin pour les passagers du vol Virgin Atlantic qui reliait Los Angeles à Heathrow. Empêché de se poser sur l'aéroport londonien, l'appareil a tourné en rond durant une heure en attendant l'autorisation de descendre. Jusqu'à ce que le pilote annonce aux passagers: «Mesdames et Messieurs, il nous reste entre 5 et 10 minutes de fuel, donc nous pourrions devoir nous détourner vers Gatwick», rapporte le «Mirror». Ce qu'il finit par faire, sans encombre.

Quatre autres vols, mais de British Airways, ont également dû se poser à Gatwick, Stansed et Luton au lieu de Heathrow et des douzaines d'autres ont été retardés, tournant dans un ciel londonien qui est vite devenu très encombré, comme le montre l'image radar ci-dessous.

Les avions ont dû tourner en rond au-dessus de l'aéroport de heathrow. Image flightradar24.com/«The Mirror»

Selon le «Daily Mail», ces perturbations ont été causées par un jet militaire de la Royal Air Froce dont la sortie dans l'espace aérien civil a dû être prolongée, sans le que Ministère de la Défense ne donne plus de précision. La fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'aéroport aurait débuté vers 9h du matin et n'aurait duré qu'une vingtaine de minutes, mais cela a suffi pour créer un bouchon aérien qui a duré plus longtemps.

Michel Pralong