Un Suisse de 66 ans en provenance du Panama a été interpellé jeudi à l’aéroport international de Lynden Pindling, aux Bahamas. Les policiers ont déniché 3 kilos de cocaïne qui étaient cachés dans un compartiment secret de sa valise, rapporte «The Nassau Guardian».

Entendu par la justice, assisté d’un traducteur, ce retraité Zurichois a affirmé qu’il n’avait aucune raison de transporter de la drogue et qu’il était la victime d’un gang nigérian, explique la presse locale. Accusé de possession et trafic de stupéfiants, le Suisse a plaidé non coupable.

La justice lui a refusé toute libération sous caution et le retraité a été incarcéré. Il devrait rester sous les verrous jusqu’au jour de son procès, agendé le 16 mars prochain.

R.M.