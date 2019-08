Intrigué par une voiture immobilisée sur la voie d'arrêt d'urgence de l'autoroute 518 a proximité de l'aéroport internationale de Seattle-Tacoma, le sergent patrouilleur Kyle Smith a voulu en vérifier la raison. Il a découvert un automobiliste non pas en difficulté mais en train de manipuler huit smartphones insérés dans une plaque en mousse prédécoupée, tous avec l'application «Pokémon Go» active.

Pour ceux qui séjourné sur une autre planète ces cinq dernières années, «Pokémon Go» est une variante en réalité augmentée des jeux «Pokémon» sur consoles. Ce jeu de chasse de créatures virtuelles dans des environnements capturés par l'objectif photo/vidéo du smartphone fut un temps pas si lointain un phénomène de société. Quelques acharnés subsistent, semble-t-il.

Le Seattletimes qui relate cette anecdote relève que le conducteur s'en est tiré avec un simple avertissement vu que son véhicule était à l'arrêt. L'homme a de plus convenu de remiser son assemblage high-tech à l'arrière de sa voiture afin de ne pas être tenté d'en faire usage en roulant.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm