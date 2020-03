Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un homme armé et encagoulé s’est introduit dans une demeure de Saint-Christol-lès-Alès, dans le Gard. Il a ensuite menacé et attaché le couple présent. Muni d’une arme de poing et d’un fusil à canon scié, il a alors exigé qu’on lui remette le contenu d’un coffre-fort.

Ce qu’il ne savait pas, c’est que ce couple avait une jeune adolescente, qui s’était planquée, relate le «Midi Libre». «La fille du couple, âgée de 13 ans a parfaitement réagi à la situation. Elle s’est cachée et a appelé le commissariat d’Alès.»

Il tourne son arme vers les policiers

Depuis sa cachette, qui n’a pas été précisée, l’ado aurait décrit la scène aux forces de l’ordre. Lorsque les agents sont arrivés l’agresseur «a positionné son pistolet 6,35 contre la porte d’entrée en leur direction», raconte le quotidien français.

Mais, apparemment toujours grâce aux renseignements fournis par la fille du couple, d’autres policiers ont contourné la maison puis, depuis une fenêtre «lui ont intimé l’ordre de se rendre». Après avoir hésité, l’assaillant a finalement rendu les armes. Qui étaient bel et bien chargées, est-il précisé. Déjà connu des services de police, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Procureur de la république d’Alès, François Schneider a salué dans le «Midi Libre» le «courage et le sang-froid» de la jeune fille.

R.M.