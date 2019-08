Une fusillade dans une zone commerciale d'El Paso au Texas samedi a touché entre 15 et 20 personnes, ont indiqué les autorités, et trois personnes ont été placées en garde à vue.

«Nous avons entre 15 et 20 victimes, nous ne connaissons pas le nombre de morts», a déclaré sur Fox News le gouverneur adjoint du Texas, Dan Patrick.

De son côté, le maire d'El Paso, Dee Margo, a fait état sur CNN de «plusieurs morts» et indiqué qu'il y avait «trois suspects en garde à vue».

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019

«Alerte fusillade, restez loin de la galerie de Cielo Vista», a tweeté la police peu après midi (17H00 GMT). Une heure plus tard, elle a précisé que la situation était toujours «en cours». «Nous avons reçu plusieurs informations sur la présence de plusieurs tireurs», a-t-elle ajouté.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

La chaîne locale KTSM9 a fait état d'un bilan, non confirmé, de 18 personnes touchées. Une femme, qui venait faire ses courses dans un supermarché Walmart, a expliqué sur Fox News avoir entendu «comme des feux d'artifices» alors qu'elle cherchait une place de parking.

??Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

Video: Victoria Balderrama pic.twitter.com/7v67DL4mPG — Celina Renae Quintana (@KTSMCelina) August 3, 2019

«Je me suis dirigée vers la sortie», a poursuivi cette témoin prénommée Vanessa. «J'ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber par terre», a-t-elle poursuivi.

Les télévisions américaines montraient les forces de l'ordre déployées sur la zone.

#BREAKING Reports of 18 people shot and multiple dead at a Walmart in #ElPaso Texas.

There is graphic video (unconfirmed) from social media as well I won’t be retweeting. Viewer discretion advised. ???????? https://t.co/4r63A7SyhZ — Gregg Lagerquist (@GreggWGME) August 3, 2019

Cielo Vista Mall @ZainAsher @CNN Next to Wal Mart El Paso Texas pic.twitter.com/hsE8Z8Zcy0 — Arinze (@arinzenevarez) August 3, 2019

