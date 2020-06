Deux faux policiers ont été arrêtés mercredi par la police cantonale bernoise et placés en détention. Ils ont réussi à convaincre une femme que son argent n’était plus en sécurité. La victime s’est fait dépouiller de plus de 100'000 francs, avant de contacter la police.

Une femme a été appelée le 18 juin par un homme parlant le suisse allemand et se faisant passer pour un policier. Ce faux agent lui a dit que son argent n’était plus en sécurité car ses coordonnées bancaires avaient été retrouvées lors de cambriolages. D’autres personnes se faisant passer pour des policiers ou des membres du Ministère public l’ont également contactée et l’ont mise sous pression, a indiqué lundi la police bernoise.

Elle a déposé l'argent dans une boîte à lait

Les criminels ont réussi à la convaincre trois fois de retirer de l’argent et le déposer dans une boîte à lait. La victime a versé au total plus de 100'000 francs. Après le troisième appel, la femme est devenue méfiante et a informé la police qui a réussi à appréhender deux malfrats, venus chercher 60'000 francs supplémentaires, réclamés lors d’un quatrième appel.

Les deux faux policiers, âgés de 22 ans et placés en détention, devront répondre de leurs actes devant la justice. L’enquête se poursuit. (ats/Le Matin)