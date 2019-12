Akshay Singh Thakur est l’un des auteurs de l’abominable viol collectif de New Delhi, fin 2012, qui avait horrifié toute l’Inde et engendré de gigantesques manifestations populaires. Avec cinq autres hommes, il avait abusé sexuellement et torturé une jeune femme de 23 ans à l’arrière d’un bus. Elle n’avait pas survécu à ses blessures, décédant quelques jours plus tard.

Pour ces atrocités, Akshay Singh Thakur a écopé de la peine de mort par pendaison en 2013. Un verdict confirmé en appel puis validé deux fois par la Cour suprême indienne. Et voilà qu'il fait reparler de lui pour une bien étrange raison: il demande à être épargné… à «cause de la pollution».

«Vous avez bien lu», note «India Today» à l’intention de ses lecteurs, avant de taxer l’argument d’«absurde».

«La vie est toujours plus courte»

Concrètement, l’homme a envoyé un long plaidoyer à la Cour suprême de son pays. Dans lequel un passage «inexplicable» est consacré à la pollution. «Il est important de rapporter ici que la qualité de l’air de Delhi et de son métro est détruite et comme une chambre à gaz. L’eau de Delhi est également pleine de poison. Tout le monde est au courant de ce qu’il se passe à Delhi concernant l’air et l’eau», a-t-il écrit.

Puis Akshay Singh Thakur a enchaîné par une question: «La vie est toujours plus courte, alors pourquoi la peine de mort?»…

On laissera aux juges la responsabilité de trancher sur la pertinence de cet argumentaire. «India Today» rappelle que le viol de l’étudiante Jyoti Singh, qui avait d’abord été surnommée Nirbhaya, «sans peur», avant d’être identifiée, avait créé une onde de choc et des protestations dans tout le pays. Qui avaient mené l’Inde à durcir ses peines contre les viols et agressions sexuelles.

