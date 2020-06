Pour ce jeune renard, sa curiosité lui a fait connaître la roue de l'infortune. Il a en effet passé sa tête dans le trou central d'une vieille roue rouillée, encore équipée de son pneu et est malheureusement resté coincé, comme le relate CNN.

Combien de temps est-il resté ainsi, mystère, mais les pompiers de Knightswood. l'un des districts de Glasgow, en Écosse, ont raconté sur leur compte Twitter avoir réussi à le libérer en utilisant des instruments de découpe et, surtout, sans lui faire la moindre égratignure. «Il s'est enfui en courant pour profiter du reste de la nuit, ont écrit les soldats du feu dimanche. Bien joué!»

Fox club released using cutting equipment without any visible injury and ran off to enjoy the rest of the night!! Well done #amberwatch #notjustfires @scotfire_glasgo @fire_scot @ClanLukas pic.twitter.com/zItEJHF60l