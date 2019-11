Un camion et une voiture ont été précipités dans le Tarn lundi matin, quand un pont suspendu qui enjambe la rivière s'est effondré en Haute-Garonne, a-t-on appris auprès des pompiers. Ni la préfecture de Haute-Garonne, ni pompiers et gendarmes n'étaient en mesure de fournir un bilan dans l'immédiat.

Le pont métallique reliait Mirepoix-sur-Tarn et Bessières, selon les gendarmes. Il y a «trois véhicules impliqués, je n'ai pas encore le nombre de victimes, il y a plus de 60 pompiers sur place», a déclaré à l'AFP le président du conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric.

Au sujet de l'état du pont, «il y aura une enquête», a-t-il ajouté. Le pont est situé sur la route départementale 71, dont l'entretien dépend du Conseil départemental. Le préfet de la Haute-Garonne s'est rendu sur place, «nous sommes en cours d'évaluation» de l'accident, a indiqué la préfecture.

Un mort selon les médias français

Selon «La Dépêche», un poids lourd dont le tonnage était supérieur à la limite autorisée se serait engagé sur le pont. La voiture qui a été précipitée dans la rivière était occupée par un adolescent de 15 ans et un de ses parents. La victime serait l'ado.

Selon «France Bleu», quatre personnes, le chauffeur du poids lourd ainsi qu'une femme un homme et un enfant, seraient tombées à l'eau. Seule la femme aurait pu être sortie jusqu'ici vivante de l'eau. Le média cite encore le maire de la commune de Mirepoix qui annonce de son côté au moins 3 blessés et un corps repêché.

Le pont de Mirepoix-sur-Tarn long de 150 mètres et large de cinq s'est effondré entre 08h00 et 08h30 lundi matin. Il avait été rénové en 2003. Selon le conseil départemental de Haute Garonne, l'ouvrage, construit en 1935, n'était pas répertorié comme sensible et ne bénéficiait pas d'une surveillance particulière.

"Deux voitures ont chuté de façon certaine dans le Tarn", explique le lieutenant colonel Gerbaud, chef des opérations au SDIS31 pic.twitter.com/KZeW6LG2u7 — BFMTV (@BFMTV) November 18, 2019

De nombreux moyens de secours sont engagés par le @sdis31officiel pour un effondrement de pont sur la commune de Mirepoix sur Tarn. La D71 est coupée. Merci d'éviter le secteur et de faciliter l'accès des secours. — Sapeurs-pompiers 31 (@sdis31officiel) November 18, 2019

[MàJ] Un pont suspendu s'effondre dans la rivière à Mirepoix-sur-Tarn au nord de Toulouse. Au moins un mort et des blessés (???? @olecorre) https://t.co/xPMeHUOeCL pic.twitter.com/lpKxlT1dFy — Sébastien Marcelle (@SebMarcelle) 18 novembre 2019

(ats/nxp)