L'homme porté disparu depuis dimanche dans le Voralpsee, au-dessus de Grabs (SG), a été trouvé mort au fond du lac de montagne, mercredi, par les plongeurs de la police. L'utilisation d'un sonar a finalement permis de découvrir le cadavre malgré une faible visibilité.

Agé de 55 ans et domicilié dans la région, le malheureux avait voulu rejoindre à la nage une amie sur un îlot flottant, dimanche à la mi-journée. Arrivé aux deux tiers de la distance entre le rivage et l'îlot, il a brusquement agité ses bras et a coulé.

Vision limitée

Des tierces personnes, puis les secours ont tenté en vain de retrouver le quinquagénaire dans l'eau. Les recherches ont été rendues difficiles par une vision limitée à 30 centimètres et une température de l'eau ne dépassant pas 11 degrés au fond du lac.

Les plongeurs ont dû nager côte à côte. Ils sont parvenus à leurs fins mercredi matin en utilisant un sonar. Cet appareil émettant des ondes a permis de localiser le corps sans vie du nageur. (ats/nxp)