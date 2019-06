Apprenant qu'un festival de musique néonazi allait se tenir dans leur village allemand d'Ostritz, les habitants se sont organisés pour saboter la peu aimable manifestation.

Sachant qu'une décision du tribunal administratif de Dresde avait interdit la vente d’alcool lors de ce festival (à cause de la nature violente de certains individus appartenant à ces groupuscules d’extrême droite), les habitants sont allés acheter tous les stocks de bière disponibles dans les supermarchés de la région. But avoué? Priver les festivaliers de leur boisson favorite.

De plus, le village d'Ostritz a déposé de très nombreuses paires de chaussures dans les rues, en hommage aux 2 262 migrants noyés en Méditerranée en 2018. Et pour bien enfoncer le clou, des panneaux affichant l’émoticône «caca» ont été affichés dans la région avec la mention «Ça ne sent pas bon».

Leider ist es mir diesmal nicht möglich nach #Ostritz zu fahren, um an den vielfältigen Veranstaltungen gegen die Nazis teilzunehmen. Die Kreativität und die Aktivitäten durch die Zivilgesellschaft vor Ort sind echt stark. Danke an @schullegr und @fehsti das ihr dort seid. pic.twitter.com/nIfjppwjgX — Rico Gebhardt (@ricogebhardt) 21 juin 2019

Par ailleurs, un festival pour la paix a été organisé aux mêmes dates que la manifestation musicale néonazie. Il ne faut pas chatouiller les citoyens d'Ostritz. (Le Matin)