Vendredi 30 août 2019, entre 18h00 et 22h00, près de quarante automobilistes ont été interpellés lors d'un vaste contrôle de police aux alentours et dans les villes de Fribourg et d’Estavayer-le-Lac. De nombreuses infractions ont été constatées durant l'opération, qui visait à renforcer la lutte contre la délinquance routière.

Vitesse et équipements non-conformes

Plusieurs conducteurs ont adopté un comportement dangereux, notamment par une conduite agressive et générant du bruit inutile, relève la police cantonale fribourgeoise. Lors de l'inspection des véhicules, des équipements non-conformes ont été relevés, notamment au niveau mécanique et sonore. Six véhicules ont été mesurés en dessus de la limite homologuée. Une auto affichait notamment 112 db, ce qui représente 25 db de dépassement net. Trois autos ont été immobilisées et leurs plaques d’immatriculation séquestrées.

Les contrôles au moyen de radars mobiles, effectués aux abords des villes précitées, ont permis de mesurer près de 900 véhicules. 47 d’entre eux circulaient à une vitesse excessive, dont la plus haute a été enregistrée à 126 km/h net dans une zone limitée à 80 km/h.

Fuyarde interpellée

En outre, vers 19h30, le Centre d’engagement et d’alarme a été alerté du comportement dangereux d’une automobiliste à Belfaux. Interceptée à Givisiez, la conductrice âgée de 26 ans a tenté de fuir en rejoignant la place de contrôle de Granges-Paccot avec son auto. Interpellée finalement à Matran, elle s’est opposée à son interpellation et s’est montrée violente envers les policiers. Acheminée au poste de police à Granges-Paccot, elle a été auditionnée puis relâcheé. Son permis a été saisi sur le champ.