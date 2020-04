Le Matin Dimanche revient sur le meurtre qui a eu lieu cette semaine à Sorens (FR). Le journal rapporte que les deux Macédoniens s'étaient rendus chez l'agriculteur fribourgeois pour récupérer un acompte de 34'000 francs qu'ils lui avaient versé en vue de la vente de trois tracteurs.

Or, le trentenaire n'était plus en mesure de rendre cette somme car il l'avait déjà dépensée. «On aimerait bien savoir pourquoi il n'y avait pas moyen pour lui de trouver une autre solution que de tuer les contractants et les immerger dans une fosse: c'est le coeur de l'enquête», souligne Marc Bugnon, procureur chargé de l'enquête, cité dans l'article.