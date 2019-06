C'est une affaire en sommeil, un cold case comme on les appelle, qui pourrait connaître enfin un dénouement. Un homme de 66 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, 34 ans après le meurtre non élucidé de Christel Oudin, l'une des «disparues de l'A26» dans l'Aisne, a annoncé vendredi le procureur de Laon, au nord-ouest de Reims.

Cet homme qui «travaillait sur le chantier» où avait été retrouvé le corps de l'adolescente disparue en 1985 avait «déjà été entendu» dans ce dossier et avait alors nié son implication, a précisé le procureur de la République, Baptiste Porcher, dans un communiqué.

Jeudi, lors de nouvelles auditions par la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens, «il a maintenu être étranger au crime» mais des «indices concordants» ont conduit à sa mise en examen, a-t-il indiqué.

Partie voir un match

Le 17 novembre 1985, Christel Oudin, 13 ans, part à pied de la maison de ses grands-parents, à Moy-de-l'Aisne. Elle veut aller au stade de foot qui se trouve à trois kilomètres et demi de là pour voir un match. Comme il fait froid ce dimanche-là, racontait «L'Obs» en 2012, elle avait emprunté un pantalon kaki à sa sœur et mis deux pulls, un jaune et un kaki, plus son blouson noir en tissu fourré. Le village se situe près du chantier de l'autoroute A27 où les ouvriers ont installé leurs baraquements.

A 18 heures, personne n'a revu Christel depuis son départ. Son père tourne en voiture à sa recherche, montrant sa photo aux gens qu'il rencontre. Sa mère pressent le pire, précisant que sa fille avait peur depuis quelques temps, disant qu'un homme la suivait. La famille restera sans nouvelle jusqu'au 9 avril 1986. Ce jour-là, à 12 km de là, à Anguilcourt-le-Sart, un ouvrier aux commandes d'une machine retourne un tas de terre lorsqu'il aperçoit des morceaux de cadavre. Les policiers, alertés, retrouvent la gourmette de Christel. Malgré d'importants moyens, l'enquête n'a pas abouti et deux non-lieu successifs seront prononcés.

Une autre victime du même lycée

En 2017 toutefois, le juge d'instruction avait ordonné la jonction du dossier à une autre affaire: le meurtre de Sophie Borca, 16 ans, dont le corps avait été retrouvé quelques mois plus tôt dans le même secteur. Les deux jeunes filles étaient scolarisées dans le même lycée à Saint-Quentin. Sophie avait disparu le 31 mai 1985, un beau vendredi ensoleillé. Ce jour-là, elle sort de l'école et des témoins la voient acheter un pain au chocolat puis prendre la route à pied. Plus personne ne la reverra jamais vivante.

Trois semaines plus tard, le 22 juin 1985, un homme avec un détecteur de métal retrouve son corps à moitié dénudé dans un bois à Homblières, à 9 kilomètres du chantier de l'A26. Son pain au chocolat à peine entamé est dans une poche de sa veste et ses autres vêtements sont posés, en ordre, à une quarantaine de mètres du cadavre. L'autopsie n'a pu déterminer si Sophie avait été violée ou non. Un cheveu qui ne lui appartient pas est trouvé sur place.

D'autres meurtres sur le tracé de l'A26

Le procureur de la République ne semble pas avoir évoqué le cas de Sophie Borca en annonçant l'arrestation de ce suspect aujourd'hui. Comme il n'a rien dit concernant d'autres affaires qui pourraient être liés. En 2012, l'avocate Corinne Hermann, spécialiste des affaires non résolues, expliquait en effet avoir «pointé quatre meurtres et deux disparitions dans la région picarde. Tous se situent le long du tracé de l'autoroute A26, et suivent le rythme de sa construction au milieu des années 1980». Dont les disparitions de Marie-Thérèse Borde et Ghislaine Charlier en 1988.

Marie-Thérèse Borde et Ghislaine Charlier ont été assassinées en 1988 le long de l'A26. Image INA

Le 30 juin 1988, Ghislaine Charlier quitte son village de Petit-Verly pour faire son jogging. Son cadavre est retrouvé le lendemain dans un fossé de Montigny-en-Arouaise, à une dizaine de kilomètres de là. Elle repose sur le ventre, en partie déshabillée mais n'a pas subi de violences sexuelles. Elle est morte d'un violent coup porté à l'arrière du crâne et a des marques en V dans le dos. Quatre mois plus tard, un crime étrangement semblable se produira.

Le 23 octobre 1988, la voiture de Marie-Thérèse Borde est en effet retrouvée sur une aire de l'A26. Des traces de sang mènent jusqu'aux toilettes de l'aire, mais pas signe d'elle. Une semaine plus tard, son corps est découvert à Ployart-et-Vaurseine, toujours dans l’Aisne. Il repose sur le ventre, avec des traces de coups sur la nuque et dans le dos. Son pantalon est baissé mais elle porte toujours son body. L’autopsie de cette commerciale de 55 ans n’a relevé aucune violence sexuelle. Son dossier avait été rouvert en 2016, suite à une piste sérieuse et un appel à témoin avait été lancé par le même procureur qu'aujourd'hui, Baptiste Porcher. Pourtant, jusqu'alors, aucun rapprochement n'avait été effectué par le justice entre ces deux derniers crimes. Et, en 2016, le parquet avait affirmé qu'aucun «rapprochement formel» ne pouvait être établi les dossiers de Christel Oudin et Sophie Borca.

Rebondissement le 18 juin dernier

La mise en examen aujourd'hui d'un individu intervient quelques jours après un autre rebondissement. Le 18 juin, Jacques Rançon, «Le tueur de la gare de Perpignan» a avoué en garde à vue l'assassinat et le viol d'Isabelle Mesnage en 1986. Ce qui avait poussé la même avocate, Corinne Hermann, a dire, comme le rapportait France 3: «devant un tueur en série, il faut toujours revenir au berceau de ses crimes et s'intéresser aux affaires de la région». À savoir celles concernant Sophie Borca, Christel Oudin, Marie-Thérèse Borde et Ghislaine Charlier. Même si Jacques Rançon, 59 ans, n'est donc pas l'homme mis en examen aujourd'hui.

