En France, le confinement est beaucoup plus strict qu'en Suisse. On ne peut sortir que pour une bonne raison et dans un rayon très limité autour de chez soi. Skier ne fait donc pas partie des activités permises durant cette pandémie.

C'est pourtant ce qu'ont décidé de faire quatre saisonniers de la station de La Clusaz, en France voisine, raconte «Le Dauphiné». Lundi après-midi, ils sont donc allés faire du ski de randonnée à la combe de la Torchère. Et comme l'un d'eux était le responsable adjoint du téléski, forcément arrêté puisque plus personne ne skie, il l'a carrément remis en marche.

Ils se sont certainement bien éclatés mais, en fin de journée, une mauvaise surprise les attendait en bas des pistes: les gendarmes et la police. Qui ont d'abord cueilli les deux premiers arrivants, puis le troisième. Le quatrième, en revanche,sans doute prévenu, a échappé le jour-même aux forces de l'ordre. Ils pourraient bien tous regretter amèrement leur escapade.

