«L'homme n'avait pas de famille proche», écrit «Presse Océan», en relatant ce fait divers macabre. Cela semble un euphémisme, tant le manque d'attention porté à cette personne est flagrant. C'est le propriétaire qui, voulant vendre cet appartement situé dans le quartier Chantenay à Nantes, a donné l'alerte, ne parvenant pas à joindre le locataire.

À l'intérieur, on a découvert le corps de cette personne, née en 1929, momifié dans une chambre. Depuis quand était-il décédé? La date de péremption des aliments retrouvés dans le réfrigérateur et celle indiquée sur les magazines dans l'appartement semble indiquer que cela doit remonter à... 2008. Soit 11 ans! Loyer et factures étant payés par prélèvements automatiques, personne ne s'était inquiété. Cela n'explique tout de même pas un tel oubli, mais le journal ne donne pour l'instant pas d'informations supplémentaires.